Фантастический фильм ужасов с Энтони Маки и Джейми Дорнаном вышел в прокат

В украинский прокат выходит крутой фантастический триллер «Грань времени» — о дружбе, смерти и исчезновении.

Новый Орлеан, старые друзья — Стив (Энтони Маки, «Мстители», «Три девятки») и Деннис (Джейми Дорнан, «50 оттенков серого», «Частная война»), оба работают в бригаде скорой помощи. Их ночные смены скучнее любых офисных дней: рутина, никаких приключений. Все меняется, когда друзья приезжают на вызов, связанный с употреблением синтетического наркотика «синхроник». С ним связаны очень странные вещи; и дочь Денниса исчезает после приема этого вещества …

«Грань времени» — новая работа арт-дуэта Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, которые получили культовый статус в жанре недорогой интеллектуальной фантастики. Ранее они рассуждали об ужасающих метаморфозах любви ( «Весна») и о бремени свободы ( «Паранормальное»), а теперь вышли на территорию Кристофера Нолана.