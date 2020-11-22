Евросоюз потребовал прекратить казнить людей в США

Евросоюз считает смертную казнь жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не может являться сдерживающим фактором совершения преступлений. Об этом говорится в официальном заявлении Европейской внешнеполитической службы.

В тексте ЕС призывает американскую администрацию полностью прекратить смертные казни. «Евросоюз выступает категорически против смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах, призывает администрацию США пересмотреть это решение и прекратить казни на федеральном уровне». В случае такого наказания, судебная ошибка может стать необратимой, указано в заявлении ЕС.

Напомним, к применению смертной казни на федеральном уровне в США вернулись летом 2019 года. До этого на государственном уровне такую меру наказания не применяли с 2003 года. Первая казнь после снятия моратория состоялась 13 июля 2020 года.