Белорусы вступили в противостояние с ОМОНом на Марше против фашизма — выстрелы, первые баррикады и взрывы

Жители Минска проводят в воскресенью крупную акцию против президента Александра Лукашенко. Сегодня ее формат — «Марш против фашизма», при этом протестующие не идут колоннами по городу, как всегда, а проводят локальные шествия.

На мирных протестующих бросили омоновцев. Те устроили хапун», в частности, у метро «Пушкинская» в центре столицы — там расположен народный мемориал памяти одного из погибших в первые дни протестов.

В одном из дворов противники Лукашенко начали возводить баррикады, сообщает «Белсат» со ссылкой на очевидцев.

В некоторых местах силовики взрывают свето-шумовые гранаты, также слышны звуки, похожие на выстрелы.

В городе «дежурят» водометы, временно не работают мобильный интернет и часть станций метро.

В ходе маршей под бело-красно-белыми флагами минчане скандируют «Жыве Беларусь!», «Лукашенко — в автозак!», а встречая бойцов ОМОНа, поднимают руки вверх, будто бы сдаются, и кричат «Фашисты!» и «Он (президент — „Росбалт“) вас кинет!», пишет TUT.by.

Аналогичные марши прошли в других белорусских городах.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», в общей сложности были задержаны от 80 до110 человек, в том числе в Гродно, Боровлянах и Пинске.