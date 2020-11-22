Анджелина Джоли снялась в странном фильме «Питер Пэн и Алиса в стране чудес»

Уже с 26 ноября в украинских кинотеатрах можно будет посмотреть семейное фэнтези «Питер Пэн и Алиса в стране чудес«. В новой сказке лауреата премии «Оскар» Бренды Чэпман играют Анджелина Джоли, Майкл Кейн и Дэвид Оелоу. Зрителей ждет увлекательная и драматическая история о двух легендарных и любимых героев — Алису и Питера Пена.

Фэнтези «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» основано на классических сказках Льюиса Керроллата Джеймса Барри. Согласно синопсисом, «прежде чем Алиса попала в Страну Чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их приключения начались благодаря силе воображения, унаследованной от любящей матери и фантазера-отца. Хотя с какими бы испытаниями не сталкивалась их семья, они никогда не забывают мечтать … «.

Анджелина Джоли играет мать Питера и Алисы. Для актрисы, которая в последнее время все больше занимается правозащитной и благотворительной деятельностью, — это возвращение на экраны после длительного перерыва.

Режиссер фильма «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» — Бренда Чемпен, лауреат премии «Оскар» за анимационный блокбастер «Храбрая сердцем», а также автор сценария к оригинальному мультфильму «Король Лев» и «Красавица и чудовище». Премьера ленты состоялась в январе этого года на кинофестивале «Сандэнс».