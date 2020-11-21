Жена дубайского шейха два года изменяла ему с охранником и сбежала в Лондон

Иорданская принцесса Хайя бинт аль-Хусейн два года изменяла мужу со своим британским охранником, 37-летним Расселом Флауэрсом (Russell Flowers). Чтобы скрыться от гнева шейха, ей пришлось сбежать из страны, сообщает издание Daily Mail.

В 2004 году принцесса Хайя, которой тогда было 30 лет, вышла замуж за миллиардера и эмира Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума. 33-летний Флауэрс, в прошлом служивший в Королевском полку принцессы Уэльской, стал ее охранником в 2016 году.

Их роман начался в том же году. Принцесса осыпала Флауэрса дорогими подарками: среди прочего, он получил от нее наручные часы стоимостью 12 тысяч фунтов стерлингов , старинное ружье за 50 тысяч фунтов стерлингов и кольцо с печаткой и рубином, встроенным в выгравированный на нем герб семьи Флауэрса.

Отношения Флауэрса и принцессы Хайи продолжались два года. Чтобы бывший охранник не проговорился, она заплатила ему 1,2 миллиона фунтов стерлингов . Такие же суммы получили трое коллег Флауэрса, которые знали о ее романе.

Жена Флауэрса с конца 2016 года подозревала мужа в измене. Она заметила, что принцесса присылает ему свои фотографии, в том числе в купальнике. Кроме того, Флауэрс обновил свой гардероб, стал следить за собой и заниматься с персональным тренером. Еще одной уликой стала пачка презервативов, которую жена нашла в его сумке.

Летом 2017 года Флауэрс и его жена расстались. Во время бракоразводного процесса выяснилось, что он потратил на подарки принцессе 16 тысяч фунтов стерлингов со своей кредитной карты. Среди прочего, охранник купил Хайе дорогостоящие туфли Louboutin.

Тем временем шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум также заподозрил супругу в неверности. Принцесса Хайя стала опасаться за свою жизнь и сбежала в Лондон вместе с двумя детьми. Британский Высокий суд встал на ее сторону. Сейчас она живет в Лондоне в особняке стоимостью 85 миллионов фунтов стерлингов (8,6 миллиарда рублей).