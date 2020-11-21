ВОЗ оценила данные о длительности иммунитета к коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не может точно оценить длительность иммунитета к коронавирусу, однако позитивно относится к исследованиям британских ученых. Об этом рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По мнению исследователей из Великобритании, переболевшие коронавирусом могут быть защищены от повторного заражения как минимум на полгода. «Информация приходит от этой группы, а также от других групп, которые давно следят за пациентами. И то, что мы видим, помогает нам лучше понять реакцию тела человека на инфекции в части выработки антител», — отметила эксперт.

Она добавила, что мир почти год борется с пандемией, и новости о длительности иммунитета вселяют надежду. По мнению Ван Керкхове, исследования британцев подтверждают данные о том, что «защита» может действовать несколько месяцев.