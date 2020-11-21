В столице Казахстана прогремел взрыв в кафе, есть жертвы

По предварительным данным, погиб один человек и 33 получили различные травмы, их доставили в больницы города. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в кафе взорвался газовый баллон. В результате ЧП обрушилась кровля на кухне. Еще 15 газовых баллонов из здания вынесли спасатели.

Отмечается, что заведение общепита располагается в переоборудованном коттедже, проверяется соблюдение правил безопасности. На месте работают спасатели и три бригады скорой помощи.