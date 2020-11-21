«  
  »

В столице Казахстана прогремел взрыв в кафе, есть жертвы

Мощный взрыв прогремел в одном из кафе казахстанской столицы Нур-Султана, сообщает пресс-служба управления общественного здравоохранения.

По предварительным данным, погиб один человек и 33 получили различные травмы, их доставили в больницы города. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в кафе взорвался газовый баллон. В результате ЧП обрушилась кровля на кухне. Еще 15 газовых баллонов из здания вынесли спасатели.

Отмечается, что заведение общепита располагается в переоборудованном коттедже, проверяется соблюдение правил безопасности. На месте работают спасатели и три бригады скорой помощи.

21 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  