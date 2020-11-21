В США предполагают поглощение Россией Беларуси

Конгрессмен-республиканец от штата Нью-Джерси Крис Смит допустил, что ситуация с влиянием России в Беларуси будет развиваться по сценарию Абхазии и Южной Осетии или даже Крыма.

В интервью Русской службе «Голоса Америки» автор Закона о демократии в Белоруссии заявил о проникновении в страну так называемых «российских журналистов», которые теперь проводят информационную операцию в поддержку Александра Лукашенко.

По его словам, США не хотят, чтобы территория и народ Белоруссии были поглощены Россией, и этому отчасти служит принятый Закон. Вашингтон опасается, что за отправкой журналистов и «пропагандистской работой» может последовать «захват территорий».

«Мы знаем, что Россия сделала подобное не только в Украине, но и в грузинских республиках Южной Осетии и Абхазии. Они осуществляют экспансию — изначально они чувствуют, что могут куда-то проникнуть, и они сначала готовят это, используя так называемых „журналистов“, чтобы распропагандировать людей. Следующим шагом может стать захват», — сказал конгрессмен.

В тексте Закона также говорится, что США «никогда не признают включение Белоруссии в состав так называемого „союзного государства“ с Россией». Комментируя этот пункт, Смит подчеркнул, что Вашингтон не хочет дать России возможность повторить опыт с Грузией в 2008 году и взять под контроль часть ее территории.

Как отметил Смит, США продолжают работу над усилением санкций против властей Белоруссии за подавление протестов и не считают прошедшие в стране выборы президента легитимными.