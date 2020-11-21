В США предполагают поглощение Россией Беларуси На перевале Дятлова полностью восстановят смерть туристов по этапам » В США дали отсрочку России по делу ЮКОСа Россия получила отсрочку по многомиллиардной выплате бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Соответствующее решение принял федеральный суд округа Колумбия, в который входит Вашингтон. Процесс отложат до 18 ноября 2022 года, постановила судья, на которую ссылается ТАСС. Альтернативой двухлетней паузе называют отрочку «до завершения процесса в Верховном суде Нидерландов об отмене решения [апелляционной инстанции]». Шесть лет назад арбитража в Гааге признал правоту экс-акционеров НК, постановив, чтобы Москва выплатила им $57 млрд. Спустя два года гаагский окружной суд это решение отменил. Новый поворот в тяжбе произошел в феврале 2020-го, когда апелляционная инстанция удовлетворил иск акционеров, по которому российские активы за границей могут оказаться под арестом. РФ обжаловала последнее решение.

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