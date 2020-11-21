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В США дали отсрочку России по делу ЮКОСа

Россия получила отсрочку по многомиллиардной выплате бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Соответствующее решение принял федеральный суд округа Колумбия, в который входит Вашингтон.

Процесс отложат до 18 ноября 2022 года, постановила судья, на которую ссылается ТАСС.

Альтернативой двухлетней паузе называют отрочку «до завершения процесса в Верховном суде Нидерландов об отмене решения [апелляционной инстанции]».

Шесть лет назад арбитража в Гааге признал правоту экс-акционеров НК, постановив, чтобы Москва выплатила им $57 млрд. Спустя два года гаагский окружной суд это решение отменил. Новый поворот в тяжбе произошел в феврале 2020-го, когда апелляционная инстанция удовлетворил иск акционеров, по которому российские активы за границей могут оказаться под арестом. РФ обжаловала последнее решение.

21 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия, США ﻿
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