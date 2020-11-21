В России зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса за последние сутки. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает ТАСС.

Число летальных исходов за сутки составило 467— это новый максимум с начала пандемии. Предыдущий рекорд, 463 скончавшихся, был зафиксирован в четверг, 19 ноября.

За минувшие сутки в Москве умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 74 пациента, в Санкт-Петербурге — 70, в Ростовской области — 20, в Иркутской — 18, в Московской — 15, в Нижегородской — 14.