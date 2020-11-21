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Украина поставила антирекорд по коронавирусу

Украина поставила антирекорд по новым случаям коронавируса.

За последние сутки в стране было выявлено 14 580 зараженных. Накануне этот показатель составлял 14 575 человек. Выздоровели почти 78 тысяч пациентов, 216 скончались от осложнений. Среди инфицированных оказалось 610 детей и 590 медработников. Больше всего зараженных зарегистрировали в Киеве (1213), Запорожской (810) и Днепропетровской областях (1342).

Всего с начала пандемии в Украине были зарегистрированы более 612 тысяч случаев коронавируса. В стране решили штрафовать за нахождение в общественных помещениях и транспорте без масок. Власти также ввели карантин выходного дня: с 00:00 субботы до 00:00 понедельника могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт.

21 ноября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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