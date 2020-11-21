Россия запретила въезд 25 представителям Великобритании

Россия запретила въезд на свою территорию 25 представителям Великобритании. Об этом сообщила в субботу, 21 ноября, представитель МИД России Мария Захарова, информирует Радио Свобода.

По ее словам, речь идет об ответе на введенные ранее британскими властями санкции против 25 российских официальных лиц по «делу Магнитского». Захарова назвала эти санкции «попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия».

Список россиян, попавших под санкции Лондона, был опубликован в начале июля. В него включены люди, которых Британия считает причастными к уголовному преследованию и гибели в СИЗО Москвы юриста Сергея Магнитского в 2009 году. В списке, в частности, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и судья Алексей Криворучко. Это первые санкции, введенные Великобританией против иностранных граждан после ее выхода из ЕС.

Список британских граждан, попавших под российские санкции, не опубликован.