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Разработан секретный документ об угрозах ЕС

Разработан секретный документ о потенциальных угрозах Евросоюзу. Сбором данных занимались все разведывательные службы ЕС, сообщил высокий представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеосовещания.

В нем приняли участие министры обороны стран Евросоюза.

Планируется, что благодаря документу ЕС может продвигаться в разработке ответов на угрозы. Противодействие будет сконцентрировано на четырех направлениях работы: обеспечение устойчивости в области безопасности, развитие потенциала реагирования на угрозы, партнерство, антикризисное управление. Для реализации всех составляющих проекта понадобится несколько лет.

«Такого документа до сих пор не было, он призван защитить интересы ЕС в области безопасности», — пояснил Боррель и добавил, что этот анализ распространен в странах Евросоюза, но остается засекреченным. Боррель выразил надежду, что утечек из него не будет.

21 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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