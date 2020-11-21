Прощальный подарок Трампа: Официально: Джонатану Полларду разрешили покинуть США

Джонатан Поллард, отбывший 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Израиля, официально может покинуть Соединенные Штаты Америки.

По данным The New York Times, об этом в пятницу, 20 ноября, сообщила официальный представитель Министерства юстиции США Николь Навас-Оксман.

«Комиссия США по условно-досрочному освобождению после обзора дела Полларда обнаружила, что нет никаких доказательств того, что он может нарушить закон. Таким образом, она распорядилась с сегодняшнего дня прекратить за ним надзор, который велся в рамках условно-досрочного освобождения», – сказала Навас-Оксман.

По ее словам, в пятницу срок условно-досрочного освобождения Полларда был завершен. Согласно версии журналистов, теперь он намерен вернуться в Израиль.