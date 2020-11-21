Прощальный подарок Трампа: Официально: Джонатану Полларду разрешили покинуть США

Джонатан Поллард, отбывший 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Израиля, официально может покинуть Соединенные Штаты Америки.
По данным The New York Times, об этом в пятницу, 20 ноября, сообщила официальный представитель Министерства юстиции США Николь Навас-Оксман.
«Комиссия США по условно-досрочному освобождению после обзора дела Полларда обнаружила, что нет никаких доказательств того, что он может нарушить закон. Таким образом, она распорядилась с сегодняшнего дня прекратить за ним надзор, который велся в рамках условно-досрочного освобождения», – сказала Навас-Оксман.
По ее словам, в пятницу срок условно-досрочного освобождения Полларда был завершен. Согласно версии журналистов, теперь он намерен вернуться в Израиль.
В ноябре 2015 года Поллард был освобожден из тюрьмы штата Северная Каролина. Он не имел права в течение пяти лет покидать территорию США, а также давать интервью и пользоваться интернетом.
Американец работал аналитиком в военно-морской разведке США. В 1984 году он начал сотрудничать со спецслужбами Израиля, однако в течение года был разоблачен. Изначально он отрицал, что передавал секретные документы второй стороне, но все же признал свою вину.
Он был приговорен в 1987 году к пожизненному заключению за шпионаж. Израиль, в свою очередь, неоднократно просил помиловать Полларда. И лишь в 2014 году власти США дали на это согласие.
В прошлом году бывший американский разведчик попросил премьер-министра Биньямина Нетаниягу лично обратиться к президенту США Дональду Трампу, чтобы тот поспособствовал смягчению условия его условно-досрочного освобождения. Он тогда объяснил, что больная онкологией жена Эстер нуждается в своевременной помощи, которую супруг не может оказывать.
https://mignews.com/news/politic/world/211120_81100_71149.html
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