На перевале Дятлова полностью восстановят смерть туристов по этапам

В конце ноября — начале декабря на перевале Дятлова состоится реконструкция событий 60-летней давности, когда там погибла группа из девяти туристов-лыжников. Об этом URA.RU сообщили организаторы тура «Уральский Бермудский треугольник». В постановке будут задействованы актеры, съемочная бригада, а гости-участники смогут сыграть роли дятловцев.

«Задача — максимально реалистично воссоздать условия трагических событий на склоне горы Холатчахль: мы тоже хотим узнать, что все-таки случилось в ту роковую февральскую ночь 1959 года с опытными туристами, откуда у них травмы, что заставило их покинуть палатку и погнало вниз по заснеженному склону в лес», — рассказал URA.RU Леонид Сотников, директор по связям с общественностью туроператора North Star group, который организует поездку.

Организаторы не ставят задачи проверить все возможные версии трагедии (их десятки). «Мы планируем отобрать две версии, которые будут логичными и обстоятельными: отбросив мистику и фантастику, оставить реалии нашего мира — человеческий фактор и техногенный», — говорит Сотников.

Стоимость участия в экспедиции — около 80 тысяч рублей. Бюджет включает в себя постановку базового лагеря, питание и обеспечение участников всем необходимым, доставку на снегоходах, топливо, инвентарь для реконструкции (в т. ч. одежда и предметы времен СССР), а также работу актеров и съемочной группы: на основе постановки телеканал «Югра» будет монтировать фильм.

Туристы из группы Дятлова погибли в горах Северного Урала в 1959 году при странных обстоятельствах. За 60 лет появились десятки версий того, что произошло: от схода лавины и редкой болезни до атаки инопланетян и снежного человека.