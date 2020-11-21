Меладзе признался в изменах жене

Певец Валерий Меладзе впервые подтвердил, что изменял жене с певицей Альбиной Джанабаевой. Об этом сообщает «СтарХит».

В 1989 году, как сообщал «Рамблер», Меладзе женился на Ирине Малухиной. Они завели трех дочерей. В первой половине 2000-х он познакомился с Джанабаевой. В 2004-м она родила ему сына Константина. Жена узнала об этом некоторое время спустя. Меладзе и Малухина пытались сохранить брак, но в 2014-м все же развелись. В том же году певец женился на Джанабаевой и она родила ему второго сына Луку.

До сих пор Меладзе не комментировал эту информацию. Сегодня он признался, что начал встречаться с Джанабаевой 16 лет назад. Певец рассказал, что роман между ними начался еще до того, как его брат Константин и продюсер Дмитрий Костюк задумались о создании группы «ВИА Гра», участницей которой была Джанабаева, а именно когда певица пришла работать к нему в группу в качестве бэк-вокалистки.

«С Валерием у нас нормальные отношения — куда здоровее, чем когда-либо, и это ценно для нас обоих. Моя жизнь довольно закрыта, и я не переношу публичные скандалы, поэтому нет внутренней потребности сводить счеты на публике», — заявляла ранее Малухина.

На прошлой неделе Меладзе назвал правильным отказ артистов от съемок в новогодних телепрограммах, чтобы государство обратило внимание на отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы в течении многих месяцев. Общественность и некоторые коллеги раскритиковали его за это. Например, певица Лолита Милявская заявила, что огоньки создают настроение людям, а артисты должны это делать.