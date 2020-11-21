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Ким Кардашьян снялась топлес в рекламе

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст снялась в рекламной кампании новой линейки ароматов Crystal Collection собственного бренда KKW Fragrance. На анонс в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

На одном из размещенных в сети кадров Кардашьян позирует спиной к фотографу топлес, ее волосы заплетены в косу и украшены булавками с кристаллами. На другом кадре она запечатлена лицом к камере в облегающем купальнике из латекса цвета хаки.

«Каждый кристалл уникален. Crystal Rose — великолепный цветочный аромат с янтарными восточными нотками, изысканный Crystal Vanilla подходит гурманам, а Peach — ярко-фруктовый, цветочный. Я люблю все три и меняю их в зависимости от настроения», — рассказала бизнеследи о своих духах.

Поклонников впечатлила новая публикация телезвезды. «Я хочу попробовать каждый. Уверена, они так же прекрасны, как их создательница», «Какая же ты красивая, будто молодеешь с каждым днем», «Самая очаровательная и умная женщина», — хвалили они в комментариях под постом, собравшим почти 1,5 миллиона лайков.

21 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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