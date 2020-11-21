«  
  »

Что смотреть в кино: «Вечный свет», «Преступный человек» и «Афера по-голливудски»

На этой неделе в кино всего три крупных премьеры: комедия «Афера по-голливудски» с Робертом де Ниро, яркий фильм Гаспара Ноэ «Вечный свет» и грузинский неонуар Дмитрия Мамулии «Преступный человек».

Афера по-голливудски

Кинокомпания ВОЛЬГА

Роберт де Ниро, Томми Ли Джонс и Морган Фримен в беспомощной, но временами смешной комедии о столкновении кинематографистов с мафией.

Для кого: для ностальгирующих

Вечный свет

Meduza

Экстремальный, как всегда, средний метр Гаспара Ноэ о съемках. Беатрис Даль и Шарлотта Генсбур — обеим не привыкать — в ролях актрис-ведьм.

Для кого: для неординарных

 

Преступный человек

TrailTiz

Медитативный, мистический, самобытный грузинский неонуар Дмитрия Мамулии о преступлении и наказании на фоне ослепительно красивых пейзаже.

https://meduza.io/slides/chto-smotret-v-kino-vechnyy-svet-prestupnyy-chelovek-i-afera-po-gollivudski?utm_source=twitter&utm_medium=main

21 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  