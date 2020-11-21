Что смотреть в кино: «Вечный свет», «Преступный человек» и «Афера по-голливудски»

На этой неделе в кино всего три крупных премьеры: комедия «Афера по-голливудски» с Робертом де Ниро, яркий фильм Гаспара Ноэ «Вечный свет» и грузинский неонуар Дмитрия Мамулии «Преступный человек».
Афера по-голливудски
Роберт де Ниро, Томми Ли Джонс и Морган Фримен в беспомощной, но временами смешной комедии о столкновении кинематографистов с мафией.
Для кого: для ностальгирующих
Вечный свет
Экстремальный, как всегда, средний метр Гаспара Ноэ о съемках. Беатрис Даль и Шарлотта Генсбур — обеим не привыкать — в ролях актрис-ведьм.
Для кого: для неординарных
Преступный человек
Медитативный, мистический, самобытный грузинский неонуар Дмитрия Мамулии о преступлении и наказании на фоне ослепительно красивых пейзаже.
https://meduza.io/slides/chto-smotret-v-kino-vechnyy-svet-prestupnyy-chelovek-i-afera-po-gollivudski?utm_source=twitter&utm_medium=main
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