Съемки 5 части «Крика» завершились: первые фото актеров Меладзе признался в изменах жене » Что смотреть в кино: «Вечный свет», «Преступный человек» и «Афера по-голливудски» На этой неделе в кино всего три крупных премьеры: комедия «Афера по-голливудски» с Робертом де Ниро, яркий фильм Гаспара Ноэ «Вечный свет» и грузинский неонуар Дмитрия Мамулии «Преступный человек». Афера по-голливудски Кинокомпания ВОЛЬГА Роберт де Ниро, Томми Ли Джонс и Морган Фримен в беспомощной, но временами смешной комедии о столкновении кинематографистов с мафией. Для кого: для ностальгирующих Вечный свет Meduza Экстремальный, как всегда, средний метр Гаспара Ноэ о съемках. Беатрис Даль и Шарлотта Генсбур — обеим не привыкать — в ролях актрис-ведьм. Для кого: для неординарных Преступный человек TrailTiz Медитативный, мистический, самобытный грузинский неонуар Дмитрия Мамулии о преступлении и наказании на фоне ослепительно красивых пейзаже. https://meduza.io/slides/chto-smotret-v-kino-vechnyy-svet-prestupnyy-chelovek-i-afera-po-gollivudski?utm_source=twitter&utm_medium=main

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