5 секретов шляп королевы Елизаветы II

Вещи королевы Елизаветы II и секреты ее гардероба — то, что вызывает неподдельный интерес у публики уже не одно десятилетие. Обсуждаются, например, сигналы персоналу, которые она передает при помощи сумочки, а также броши, которые королева всегда подбирает очень тщательно и нередко «зашифровывает» в них скрытое послание.

Свое значение имеют и яркие пальто, в которых королева появляется на публике: главу монархии должно быть видно издалека. Но есть еще одна деталь фирменного стиля, о которой пишут не так часто, — шляпы Елизаветы II. Их очевидная роль — защищать кожу от солнца, но есть и несколько более любопытных фактов. Узнать их предлагаем в нашем новом материале.

Королева Елизавета II

1.У королевы есть «шляпы-приманки»

Анджела Келли, отвечающая за гардероб королевы, в своих мемуарах «Другая сторона медали: королева, камердинер и платяной шкаф» (The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser, and the Wardrobe) писала, что накануне скачек Royal Ascot всегда выставляла в Букингемском дворце ряд шляп-приманок, чтобы никто заранее не знал, какой же головной убор королева собирается надеть на знаменитое мероприятие. Дело в том, что игроки делают ставки на то, какого цвета шляпа будет у королевы, и с помощью этого умного трюка образ королевы всегда становится сюрпризом.

2.У королевы есть постоянный производитель шляп

Лондонская модистка Рэйчел Тревор-Морган является держателем Королевского ордера, а значит, официальным поставщиком аксессуаров ко двору. Это высокое «назначение» она получила в 2014 году, хотя фактически шила шляпы для королевы начиная с 2006 года.

Портниха королевы Анджела Келли также время от времени придумывает шляпы для своего монаршего работодателя вместе с модисткой Стеллой Макларен, которая затем и воплощает идеи Келли.

3.Шляпы королевы должны быть определенного размера

Говорят, что у Рэйчел Тревор-Морган есть строгие инструкции относительно ширины и высоты шляп королевы. Шляпы не могут быть настолько широкими, чтобы закрывать лицо королевы, и они не могут быть слишком высокими, иначе она может застрять, выходя или садясь в машину, что будет не только нарушением протокола, но и просто неловкой ситуацией.

4.Королева повторно носит свои любимые головные уборы

Фавориты у королевы есть не только при дворе, но и в собственном гардеробе. Как и у многих обычных людей, у нее есть любимые наряды, которые королева надевает повторно, подбирая соответствующую шляпку. Вот только отличается от нас она тем, что у нее проходят годы между появлением в одинаковых образах, в то время как другие представители королевской семьи, как правило, повторяют свои наряды на более регулярной основе. Например, этим известна Кейт Миддлтон.

5.Шляпа как часть образа имеет символическое значение

По словам британского историка Роберта Лейси, постоянное ношение шляпы — это напоминание о том, что королева взяла на себя обязательство служить народу. Историк сравнивал ее гардероб с униформой у военных.

Очень немногие современные женщины носят шляпу как часть своей рабочей униформы, за исключением, возможно, служащих вооруженных сил,

— отметил Лейси.