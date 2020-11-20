Знаменитый Бобби Браун потерял своего 28-летнего сына

Американский R&B исполнитель Роберт Барисфорд Браун, более известный как Бобби Браун, прокомментировал гибель 28-летнего сына. Заявление музыканта для прессы опубликовали в Billboard.

«Моя семья опустошена», — заявил исполнитель. Браун оплакивал потерю ребенка.

Музыкант не смог найти слов, чтобы выразить свою боль. «Пожалуйста, помолитесь за мою семью», — передало издание его слова.

Как отметил Кристофер Браун, адвокат исполнителя, «Бобби Браун-младший за несколько дней до смерти чувствовал себя плохо». Юрист сообщил, что у 28-летнего сына Бобби Брауна были симптомы гриппа.

Сына американского музыканта нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе 18 ноября. Полиция не присваивала гибели криминальный характер.