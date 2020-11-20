Япония начнет вводить цифровой йен

Более 30 крупных японских компаний начнут эксперименты по выпуску общей, частной цифровой валюты для продвижения цифровизации. Этот шаг следует за заявлением Банка Японии о планах введения цифровой йены. Местные издания считают, что планом подчеркивает растущее понимание необходимости того, чтобы Япония догоняла глобальные достижения в области финансовых технологий.

Инициативная группа состоит из трех крупнейших банков Японии, а также брокерских, телекоммуникационных компаний, коммунальных служб и розничных торговцев. Все они проведут эксперименты по эмиссии цифровой валюты, которая будет использовать общую расчетную платформу.

«В Японии есть много цифровых платформ, ни одна из которых не настолько большая, чтобы проводить наличные платежи», — отметил на онлайн-брифинге Хироми Ямаока (Hiromi Yamaoka), бывший исполнительный директор банка BOJ, который возглавляет группу.

Частные банки будут отвечать за эмиссию цифровой валюты в ходе экспериментов, хотя возможность эмиссии цифровой иены другими субъектами также не исключается властями. Так они хотят ускорить развитие экономики страны — Япония входит в число стран, которые чаще всего используют наличные. Безналичные расчеты составляют лишь 20% от общего объема. Это намного ниже, чем в США (45%) или Китае (70%).

Власти стремились продвигать безналичные операции для повышения производительности труда, хотя прогресс был медленным отчасти из-за неудобств, связанных с цифровыми платежами. Различные цифровые платформы конкурируют и остаются несовместимыми друг с другом в Японии, в отличие от Китая, где на рынке доминирует несколько больших платформ.