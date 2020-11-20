ВОЗ рекомендует не использовать препарат от коронавируса, которым лечился Трамп

ВОЗ рекомендовала не использовать препарат ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания.

Согласно заявлению организации, исследования эффективности препарата, проведенные экспертами ВОЗ, не подтвердили положительного влияния ремдесевира на выживаемость людей с COVID-19, степень потребности в искусственной вентиляции легких, время выздоровления и другие показатели.

Ремдесивиром лечили президента США Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом. После выздоровления Трамп обещал всем американцам «такое же лечение, как было у него». В октябре препарат был одобрен для применения в США.