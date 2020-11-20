Вера Брежнева рассказала об уходе за собой и борьбе за экологию

На днях 38-летняя Вера Брежнева дала большое интервью Buro 24/7, в котором поделилась секретами своего питания (спойлер: никаких диет!), порассуждала о бьюти-минимализме и экологических инициативах.

О красоте

Певица призналась, что красота для нее — это гармония во всем (в пропорциях, в энергии, которая исходит от человека). Звезда уверена, что, как бы мы себя ни украшали, если внутри нет положительной энергии, то сложно чувствовать себя красивым.

Вера придерживается философии slow beauty («медленной красоты»): все бьюти-процедуры должны приносить долговременный эффект. Главное правило: чтобы выглядеть отлично, нужно чувствовать себя соответствующе.

Мое здоровье начинается с питания, однако оно не принесет результата моментально, это маленькие шажки к цели. То же со спортом: нельзя прийти в спортзал и за час себе все мышцы накачать. Это образ жизни, постоянный процесс. Я спокойно отношусь к филлерам. Нет, это не плохо, просто лично мне не подходит. У меня живая мимика, которую я хочу сохранить, поэтому поддерживаю красоту с помощью миофасциального массажа и самомассажа — все это методы slow beauty,

— рассказала артистка.

О питании

Брежнева уверена, что правильное питание — это здоровые пищевые привычки: не переедать, не есть перед сном, не запивать пищу большим количеством воды и периодически устраивать разгрузочные дни.

Звезда не сидит на диетах, но знает по своему опыту, какие продукты лучше исключить из рациона. По словам Веры, она научилась слушать свой организм.

Так, Брежнева уже давно не ест сахар, при этом по ощущениям ее здоровье «улучшилось процентов на 30». Потом она отказалась от молочных продуктов.

Топ-5 моих любимых продуктов возглавляет вода, затем идут овощи. Могу их есть даже на завтрак, не говоря уже про обед: большая порция салата — обязательно. И я прямо чувствую, как организм благодарит меня за эту клетчатку. Вместо фруктов ем ягоды: голубику, малину, ежевику. И клубнику, конечно: летом она у нас на грядке такая вкусная!

— рассказала певица.

В ее рационе также есть гречневая каша и мука из зеленой гречки.

Об уходе за чувствительной кожей

Кожа Веры стала чувствительной из-за гастролей — повлияли частые перелеты, смена климата, воды, температурных режимов. Чтобы решить проблему, первое время она даже везде брала с собой воду определенной жесткости, чтобы не умываться обычной водопроводной. Однако спустя время поняла, что нормализовать состояние кожи можно только благодаря косметологу и правильному питанию.

На многоэтапный уход у звезды нет времени. Утро она начинает со стакана теплой воды и благодарности вселенной — только потом ванна, чистка зубов, умывание гелем или пенкой для чувствительной кожи. Второй этап — тоник, затем нанесение сыворотки. Если есть 10 свободных минут, то звезда использует маску и патчи или делает массаж пластинкой гуаша.

Не забывает Вера и про крем с SPF (50 или 30, в зависимости от сезона). А вот кремом вокруг глаз певица днем не пользуется, говорит, что от него появляются пигментные пятна. Вечером та же самая бьюти-рутина, к которой добавляется удаление мейкапа двухфазным средством для глаз и мицеллярной водой, а вместо легкой сыворотки звезда наносит крем с текстурой поплотнее.

Об уходе за светлыми волосами

Когда речь заходит о стрижке и цвете волос, Веру можно назвать консерватором. Она не меняла прическу с тех пор, как родила старшую дочь Соню, то есть почти 20 лет. За всю свою карьеру певица всего один раз сделала каре и больше такие бьюти-эксперименты не повторяла.

Первое мелирование сделала в 15 лет: подрабатывала няней в семье парикмахера, и она покрасила мне волосы. Считается, что за осветленными волосами ухаживать сложнее всего, ведь они становятся сухими, ломкими, слабыми. Но у меня от природы хорошие волосы, и после правильного осветления они остаются здоровыми. Главное — подстригать кончики раз в два месяца и найти мастера, который будет окрашивать волосы бережно и не по всей длине, а только отрастающие корни,

— поделилась советом звезда.

На полочке в ванной у Веры мало средств для волос — только шампунь, кондиционер и несмываемое средство. Если нужно быстро освежить прическу, она пользуется сухим шампунем и текстурирующим спреем для объема. В салоне несколько раз в год делает процедуру «Счастье для волос», а в межсезонье — мезотерапию для кожи головы.

О макияже

Вера делает макияж не каждый день. У нее есть большая косметичка для концертов и съемок и маленькая — для повседневных образов. В основном оттенки нюдовые, но есть и красная помада. Владелица бьюти-бренда VERA говорит, что экспериментирует с макияжем только на съемках (вспомним клип на песню «Сестра»).

Если вспоминать мою историю отношений с макияжем, то в детстве мама не запрещала мне краситься, но и не разрешала — просто вопрос такой не стоял, потому что не было возможности косметику покупать. У нас в семье росли четыре девочки, и денег на косметику не хватало. Моим первым мейкап-средством стал терракотовый карандаш — и стрелки им рисовала, и губы подводила,

— сказала Вера.

Об экологичном подходе к жизни

Певица пользуется многоразовой бутылкой для воды, сортирует мусор и выступает против чрезмерного потребления. Брежнева вспоминает, что, даже когда начала больше зарабатывать и у нее появилась возможность ходить по магазинам и не думать о деньгах, скупать все подряд она не стала. У нее небольшой гардероб, а вещи, которые надевать больше не хочется, Вера раздает близким и людям, которые в этом нуждаются.

Свой бренд звезда тоже пытается сделать максимально экологичным: упаковка косметики производится из переработанного пластика, палетки сделаны из крафтового картона, а тени расфасованы в алюминиевые формы (эти материалы разлагаются в природе).