В Украине в прокат вышел фильм «Номера» Сенцова и Сеитаблаева

В Украине 19 ноября стартовал кинопрокат фильма «Номера» Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Основой для ленты стала одноименная пьеса Сенцова.

Над фильмом украинский режиссер и узник Кремля работал во время тюремного заключения в России. OBOZREVATEL рассказывает, в чем особенность ленты и почему украинцам настоятельно рекомендуют ее посмотреть (видео смотрите в конце страницы).

О чем фильм «Номера»

Так, художественный фильм «Номера» рассказывает о «заключенном в кандалы» обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нолю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил.

У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому неизвестны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти и пробуждает веру в свободу у остальных Номеров. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы. В результате они отказываются от навязанных им властью правил и пытаются создать свою систему правления.

«Номера»: кто снялся в картине

В фильме Сеитаблаева и Сенцова снялись украинские актеры: Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук, Денис Роднянский, Елена Узлюк, Евгений Черников, Агата Ларионова, Александр Бегма, Мария Смолякова, Максим Девизоров, Евгений Лебедин, Олег Карпенко, Александр Лаптий, Виктор Андриенко. Композитором выступил участник группы «Океан Ельзи» Милош Елич.

Что говорят о «Номерах» после премьеры

Святослав Вакарчук, фронтмен группы «Океан Ельзи», на странице в Twitter написал: «Побывал на премьере фильма «Номера» Ахтема Сеитаблаева и Олега Сенцова, снятого по пьесе Олега. История о том, как непросто быть свободным и достойным человеком в обществе, где доминируют страх и разочарование. Советую всем посмотреть. Очень актуально в годовщину Революции Достоинства!».

Ярослав Пидгора-Гвяздовский, кинокритик: «Нет сомнения: сидя в российских застенках, Сенцов, похищенный, осужденный и брошенный в тюрьму преступным режимом Путина, обдумывал свою жизнь и жизнь вокруг. Так же, как в свое время Томас Мор, брошенный в тюрьму королем-самодуром Генрихом VIII. Но, в противовес Мору, который за 20 лет до своего заключения написал «Утопию» о наилучшем устройстве государства, у Сенцова речь об «антиутопии» и наихудшем государственном устройстве. Поэтому, по Сенцову, жизнь, прямо противоположная идеальной, подчинена нелепому, деструктивному и тоталитарному Большом Нулю. «Номера» – переосмысление боли, которую испытал Сенцов в заключении. Пусть мы увидели это в неадекватной форме или, по крайней мере, в форме, не совпадающей со своим названием, но значение и силу этого переосмысления отрицать невозможно».

Отметим, мировая премьера «Номеров» состоялась в феврале 2020 года на фестивале «Берлинале». Бюджет ленты, а это 20 млн гривен, был предоставлен украинским Министерством культуры и европейскими партнерами. 10% кассовых сборов от фильма «Номера» пойдут на поддержку детей крымских политзаключенных.