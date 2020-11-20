В Шотландии найдено тайное убежище, где герой «Храброго сердца» прятался 700 лет назад

Легендарный шотландский герой Уильям Уоллес знаком нам, в основном, по фильму Мэла Гибсона «Храброе сердце». Несмотря на исторические неточности и массу художественного вымысла, кино вышло отличное. Но сейчас не об этом. Недавно учёные с помощью дрона нашли тайный форт Уоллеса, до недавних времён считавшийся мифом. Это помогло историкам восполнить значительный пробел в истории о самом известном борце за свободу Шотландии. Что стало известно из последней находки и, что в биографии Уоллеса миф, а что реальность — далее в обзоре.

Оплот борца за свободу Уильяма Уоллеса сейчас зарос лесом и едва виден. Этот легендарный форт служил местом, откуда Уильям и его соратники планировали свои вылазки против англичан. «Дом Уоллеса» обнаружили в Южной Шотландии. Находка, безусловно, имеет огромную историческую ценность.

Как положено для места с подобными целями, оно прекрасно скрыто и защищено. Историки говорят, что Уильям Уоллес занимал этот дом в конце 13 века вместе с немногочисленной группой своих боевых товарищей, около 16 человек. Учёные описывают это место так: «Дом имеет вид на юг, занимая вершину угла, который соединяет две стороны крутого ущелья. С третьей его защищает глубокий ров».

Фильм нас познакомил с этим убежищем заочно, но сама земля этого исторического места несёт в себе истинные отголоски необычайной жизни Уильяма. Исследователи долго вели поиски этого форта. Уже даже и надежды не было, может это просто часть легенды? И тут совершенно случайно в лесной чаще дрон обнаружил странную площадку. Внимательное изучение историков позволило определить её искусственное происхождение.

Так выглядит это скрытое лесной чащей место.

Учёные провели тщательный анализ исторических документов, сравнили его с картой набегов Уоллеса и пришли к выводу, что это и есть тайное убежище Уильяма. Однажды форт стал слишком мал для мятежников, и они покинули его. Теперь «Дом Уоллеса» может стать популярной туристической достопримечательностью.

«Дом Уоллеса» на карте Первого издания Обзора таинств за 1857 год.

Каким же был прославленный герой, Уильям Уоллес, совершивший множество подвигов, ставший национальным героем и вписавший навеки своё имя в историю?

Что сделало Уоллеса тем, кем он стал

Сведений об Уильяме Уоллесе, особенно о его ранних годах, весьма немного. Жил герой Шотландии в 13 веке. Родился он, предположительно, либо в Эллерсли или в Элдерсли (до сих пор договориться не могут). Несмотря на то, что в отличие от голливудской версии, простолюдином он не был, можно сказать, что он сделал головокружительную карьеру. Уильям прошёл путь от сына мелкопоместного дворянина до некоронованного короля Шотландии. «Защитник Шотландии» — это его официальный титул.

Портрет Уильяма Уоллеса.

Возможно, Уильям Уоллес проводил бы тихую спокойную провинциальную жизнь, но его сильный характер и жажда свободы не позволили ему этого. Конечно, личности героев всегда окутаны шлейфом легенд и мифов. Много таких подарил нам Голливуд. В частности, Уильям Уоллес никогда не носил, к примеру, килт. Его в Шотландии носили горцы, а Уоллес был жителем равнины. Одевался он, как обычный англичанин дворянского происхождения того времени.

Шотландия тех времён была похожа на сухой пучок соломы, не хватало лишь маленькой искры, чтобы разгорелся пожар войны. Некоторые источники утверждают, что такой искрой стало убийство жены Уильяма, Мэрион Брейдфьюит (тут фильм не врёт, возможно). Английский шериф казнил её без суда и следствия за то, что она не открыла им местонахождение мужа. Англичан он донимал короткими партизанскими вылазками. Убежище было отлично замаскировано. Найти удалось лишь спустя семь веков, хотя его искали не только англичане тогда, но и современные историки.

По сведениям некоторых исследователей, Уоллес мог быть королевским лучником, там он и получил свой первый боевой опыт. Подтверждением служит значок лучника, который носил Уильям. Как бы то ни было, после убийства жены, Уоллес собрал отряд, напал на замок шерифа и убил его. После этого и началось его восхождение, как национального героя Шотландии, а восстание охватило всю страну.

Переломное сражение на Стерлингском мосту

Эта судьбоносная битва состоялась 11 сентября 1297 года на мосту через реку Форт, недалеко от города Стерлинг. В неравном, на первый взляд, бою сошлись десять тысяч англичан, треть которых составляла тяжёлая конница и вполовину меньше шотландцев, ряды которых состояли из пехотинцев и лёгкой кавалерии.

Кадр из фильма «Храброе сердце».

Тут левитановским голосом следует сказать, что несмотря на превосходящие силы противника… В общем, англичане потерпели сокрушительное поражение. Уильям Уоллес не брал количеством, а тонким искусством ведения боя и хитростью. Дело в том, что через реку вёл не очень широкий деревянный мост. Вмещал он в ряд трое пеших или двое всадников. Уильям позволил части англичан перейти мост, а потом бросился в атаку. Опешившие английские пехотинцы бросились наутёк прямо на конные ряды. Началась давка, мост не выдержал и рухнул, а вместе с ним и огромное количество английских воинов. Окончательный разгром нанесла шотландская конница. Хью Крессингем, английский наместник, был убит.

После этого знакового сражения, Уильям Уоллес и получил почётное звание «Защитник Шотландии».

Битва при Фолкерке

К сожалению, после этой победы радоваться пришлось недолго. Английский король устал терпеть эти беспорядки и решил положить им конец лично, раз и навсегда. Эдуард Длинноногий возглавил вторжение в Шотландию.

Боевые силы шотландцев старались не вступать в открытый бой. Стратегия Уоллеса заключалась в избежании конфронтации и постепенного отхода. Разрушая сельскую местность и используя тактику выжженной земли, Уильям заставлял Эдуарда заходить всё глубже и глубже на территорию Шотландии. В результате недовольство нарастало в самом английском войске, вспыхивали бунты.

Но наступило то время, когда удача отступила от Уоллеса. Королю донесли, что основные силы шотландцев стоят у Фолкерка. Англичане немедленно отправились туда. Сражение при Фолкерке состоялось 22 июля 1298 года.

Вначале всё шло отлично. Уоллес построил своё войско так, что уравновесил силы. Пехоту он поставил в круг, вооружив заострёнными кольями и копьями. Между ними поставил лучников. Легенда гласит, что Уоллес сказал своим бойцам тогда: «Я поставил вас в круг — пляшите, как умеете!». И они плясали. Англичанам задали жару. Когда победа, казалось, была близка, шотландская знать покидает поле битвы вместе во всеми своими силами. Эдуард воспользовался этой сумятицей, выманил шотландцев из их шилтронов и разбил их.

Смерть человека и рождение легенды

После этого Уильям бежал во Францию и попытался найти там поддержку. Это ему не удалось, в отношениях Англии и Франции тогда был период стойкого потепления. Уоллес вернулся в Шотландию и продолжил партизанскую борьбу против англичан. Продолжалось это очень недолго и без особого успеха. В 1305 году Уильяма предал барон Джон Ментит. Он выдал его англичанам.

Состоялся формальный суд, где обвинителем был сам король Эдуард. Естественно, Уильяму вынесли приговор «виновен». Казнь, которой предали Уоллеса воистину ужасна. Она не поддаётся просто никакому описанию, настолько это было жестокое изуверство. Сделано это было так, чтобы запугать гордых шотландских горцев. Впрочем, эффекта достигли совершенно обратного. Война ещё долго сотрясала Шотландию.

Статуя Уоллеса в Шотландской Национальной портретной галерее, Эдинбург.

Монумент Уильяму Уоллесу в Абердине.

Такова история легендарного героя Уильяма Уоллеса. Человека, который стал символом борьбы за независимость Шотландии. Потомки отметили личность Уоллеса тем, что установили ему множество памятников и даже 67-метровый монумент. Сам Мэл Гибсон снял о нём фильм, в котором сам сыграл его роль. Культовая британская группа Iron Maiden написала о нём песню The Clansman. Так о герое Шотландии узнал весь мир. Память о нём и его подвигах жива.

Мэл Гибсон в роли Уильяма