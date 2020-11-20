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В Беларуси жестоко задержали создателя оппозиционного Telegram-канала

Студент четвертого курса университета задержан в Минске за создание оппозиционного Telegram-канала «Белые халаты» и чата «Медики и Волонтеры», через которые медиков созывали на забастовки и протесты.

Как сообщила пресс-служба МВД страны, сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией уличили 20-летнего жителя белорусской столицы в «противоправных действиях».

«Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов  Telegram-канала «Белые халаты» и такого же чата «Медики и Волонтеры», — говорится в сообщении.

На молодого человека завели уголовное дело по статье об «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». В ходе обыска в его квартире изъяли планшет, ноутбук и мобильный телефон, который хозяин попытался разбить.

 

20 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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