США выделили помощь на морскую охрану Украины Помпео посетил Голанские высоты и заявил о правоте США и Израиля » В Беларуси жестоко задержали создателя оппозиционного Telegram-канала Студент четвертого курса университета задержан в Минске за создание оппозиционного Telegram-канала «Белые халаты» и чата «Медики и Волонтеры», через которые медиков созывали на забастовки и протесты. Как сообщила пресс-служба МВД страны, сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией уличили 20-летнего жителя белорусской столицы в «противоправных действиях». «Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов Telegram-канала «Белые халаты» и такого же чата «Медики и Волонтеры», — говорится в сообщении. На молодого человека завели уголовное дело по статье об «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». В ходе обыска в его квартире изъяли планшет, ноутбук и мобильный телефон, который хозяин попытался разбить.

загрузка...