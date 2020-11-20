Украинец погиб в Польше при задержании полицией

Гражданин Украины погиб в Польше во время задержания полицией, сообщил первый секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Республике Польша Дмитрий Горбань.

«Да, эта информация, что погиб украинец, отвечает действительности. На данный момент ведется следствие в этом деле, ведется внутреннее расследование полицией и прокуратурой», — сказал Горбань агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Он отметил, что, по предварительным данным, погибший гражданин Украины прибыл в Польшу на работу и должен был находиться на карантине, однако он нарушил условия карантина и вышел на улицу.

«Он вроде бы вел себя агрессивно, пытался ворваться в какой то частный дом, в связи с чем была вызвана полиция, которая прибыла на место. Учитывая то, что гражданин вроде бы продолжал вести себя агрессивно, полицией были применены спецсредства и после их применения, когда на него надели наручники, он потерял сознание. Была вызвана скорая помощь, которая, к сожалению, не смогла спасти его жизнь», — рассказал Горбань.

По его словам, на данный момент основным вопросом расследования является установление связи между этими действиями и смертью гражданина.

В то же время с целью обеспечения условий для проведения правильного расследования это дело передают из прокуратуры города Лодзь в другую прокуратуру, однако пока еще не принято решение, в какую именно.

Представитель посольства указал, что на данный момент следствие находится на начальном этапе. «Когда будут результаты вскрытия, будет понятно, что стало причиной смерти гражданина, и это будет учитываться при расследовании дела», — отметил Горбань.