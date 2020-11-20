Украина вслед за Евросоюзом ввела санкции против Лукашенко

Украина вслед за Евросоюзом ввела санкции против Беларуси. Об этом 20 ноября сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Киев присоединился к санкциям против 40 представителей белорусской власти, которые, по мнению Европы, причастны к фальсификации президентских выборов и подавлению мирных протестов. Помимо Украины, решение поддержали Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Евросоюз официально ввел санкции против 40 белорусских чиновников 2 октября. При этом президента страны Александра Лукашенко в этом списке не было.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Страну охватили акции протеста, которые жестко разгонются.

6 ноября санкции были введены и в отношении самого Лукашенко, а также еще 14 белорусских чиновников. Их активы в Европе будут заморожены, въезд в ЕС им запретят.