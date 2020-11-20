Ученые впервые остановили старение человека — продолжительность жизни можно увеличить вдвое

Ученые Университета Тель-Авива в Израиле впервые затормозили старение иммунной системы человека с помощью гипербарической кислородной терапии, которая увеличивает длину теломер и повышает способность организма избавляться от поврежденных клеток. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Aging.

В исследовании приняли участие 35 человек в возрасте 64 лет и старше, которые прошли курс из 60 ежедневных сеансов гипербарической оксигенотерапии. На 30-м и 60-м сеансе, а также через 1-2 недели после окончания курса ученые собрали у добровольцев образцы крови и оценили длину теломер мононуклеарных клеток (различных иммунных клеток) и выраженность признаков их старения.

Оказалось, что оксигенотерапия привела к увеличению длины теломер у T-хелперов, цитотоксических Т-лимфоцитов, естественных киллеров и В-клеток более чем на 20 процентов. При этом наиболее значительные изменения наблюдались в B-клетках, у которых к концу исследования длина теломер увеличилась на 37 процента. Было отмечено снижение числа стареющих Т-хелперов и цитотоксических лимфоцитов на 37 и 10 процентов соответственно.