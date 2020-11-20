Ученые напечатали на 3D-принтере полноразмерное человеческое сердце

Для воссоздания человеческого органа специалисты использовали природный полимер — альгиновую кислоту. Это вещество добывается из разных видов водорослей. Его можно использовать в качестве основы для материала, схожего с живыми мягкими тканями. Отмечается, что при печати сердца исследователи воспользовались уже существующей технологией, однако они впервые воссоздали сердце в масштабе 1:1, причем для выполнения этой задачи понадобилось сконструировать новый 3D принтер.

Искусственная модель может быть использована при обучении медиков — на ней можно тренироваться перед проведением операций на живых пациентах. Эластичность напечатанного сердца позволяет не только разрезать его, но и сшить.