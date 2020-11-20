Сверхгигантский айсберг приближается к острову Южная Георгия и может его поглотить

Летом 2017 года от антарктического шельфового ледника Ларсен С откололся один из крупнейших зафиксированных айсбергов в истории. Он получил обозначение А-68. Его изначальная площадь составляла 5800 км2 (это сопоставимо с государством Бруней), а общий вес превышал триллион тонн. Содержавшейся в А-68 воды хватило бы, чтобы почти полностью заполнить озеро Онтарио.

В последующем от А-68 откололось несколько фрагментов. Столкновения с окружающими льдинами также повлияли на его форму. Тем не менее, основная часть айсберга сохранила целостность. На протяжении трех лет он дрейфовал по морю Уэделла недалеко от побережья Антарктического полуострова. В конце концов, летом 2020 года А-68 совершил «прорыв»: течения вынесли его на просторы океана.Как правило, после попадания в открытые воды айсберги достаточно быстро распадаются на множество мелких объектов. Но А-68 оказался «крепким орешком». Он уже удалился на значительное расстояние от побережья Антарктиды. Более того, как показывают спутниковые снимки, он движется прямиком к острову Южная Георгия. Расстояние между ними составляет уже менее 500 км.

В настоящее время длина А-68 составляет 151 км, а максимальная ширина 30 км. Это вполне сопоставимо с самим островом (167 на 37 км). Если А-68 сохранит свой нынешний курс, то уже в ближайшие месяцы он достигнет Южной Георгии. В этом случае он, скорее всего, застрянет на мелководье. Впрочем, пока что ученые остерегаются делать какие-то долгосрочные прогнозы. Океанические течения еще могут изменить траекторию движения А-68.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»