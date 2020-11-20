США выделили помощь на морскую охрану Украины

Посольство США на Украине сообщило о выделении Киеву $4 млн для охраны морских границ в Азовском море.

По данным дипведомства, помощь будет направлена на круглосуточное «сдерживание агрессии» на двух направлениях — в Бердянске Запорожской области и Мариуполе Донецкой области.

Отмечается, что Украина получит новое оборудование, в том числе катера пограничной охраны.

«США через программу по экспортному контролю и безопасности границ объявили о помощи на $4 млн морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске», — говорится в сообщении посольства в Twitter.