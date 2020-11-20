США в ОБСЕ назвали Россию ответственной за жертвы среди гражданских на Донбассе

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор назвал Россию виновной в гибели гражданских во время войны на востоке Украины

Об этом Гилмор заявил 19 ноября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».

«За период с января 2017-го по сентябрь 2020 года СММ сообщила о 946 жертвах среди гражданского населения, в том числе 161 погибшего. За этот период почти 1 тыс. мужчин, женщин и детей получили ранения в результате стрельбы из стрелкового оружия, обстрелов или взрывов . И все это — из-за решения Кремля вести многолетнюю кампанию по дестабилизации Украины», — сказал Гилмор.

Представитель США в ОБСЕ также назвал абсурдными попытки России представить этот конфликт как «внутренний» и заявления, что Украина якобы намеренно стреляет в собственных граждан.

«Россия вызвала этот конфликт, и только Кремль несет ответственность за причиненные страдания, хаос и разрушения», — подчеркнул Гилмор.

Американький дипломат добавил, что начатая и поддерживаемая Россией война на Донбассе остается одной из главных причин беспокойства ОБСЕ.

«Мы постоянно призываем Россию соблюдать свои обязательства в рамках Минских договоренностей и вывести свои силы и технику с востока Украины. К сожалению, кровопролитие продолжается и гражданское население продолжает платить цену за агрессию России против Украины. И хотя отчет СММ охватывает только последние 3 года, я напомню, что этот управляемый Россией конфликт уже длится седьмой год и унес жизни более 13 тыс. украинцев», — сказал Гилмор.