Сестру Ольги Бузовой парализовало

Сестра Ольги Бузовой испугала своих поклонников еще в конце той недели, когда перестала отвечать на сообщения, комментарии и появляться в сети Instagram. Фолловеры заподозрили, что в жизни молодой девушки что-то произошло, однако, никто не думал, что 33-летняя Анна перенесла инсульт и сейчас старается восстановиться после внезапного ухудшения состояния. К счастью, Аня чувствует себя хорошо и даже опубликовала «отчет» о своих маленьких победах после страшного события.

«Я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки. Для меня это был почему-то самый большой страх — не суметь сказать любимому, что люблю. Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге, но мне так важно было сказать родному, чтоб он меня не оставлял ни на секунду, не отпускал мою руку, и что я его сильно-сильно люблю!»

Более того, она описала состояние во время инсульта. Сестра Бузовой заключает, что это «ужасно страшно и непонятно».