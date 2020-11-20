Самый большой в мире радиотелескоп Аресибо прекращает работу

В августе и ноябре 2020-го на нем произошли разрывы поддерживающих тросов, и возникла опасность обрушения опорных конструкций. Ученые решили не ждать этого момента, и не подвергать людей опасности. Платформа с оборудованием будет контролируемо, насколько это возможно, опущена, а тарелка-отражатель частично разобрана. Восстановление радиотелескопа после такого практически равнозначна повторному его строительству.

10 августа 2020 года лопнул один из вспомогательных тросов, которые поддерживают металлические конструкции радиотелескопа Arecibo в Пуэрто-Рико. Это привело к образованию дыры в 30 метров на основной 300-метровой антенне радиотелескопа. Сильно пострадала также система «Григорианский Купол» — набор из вторичного и третичного фокусирующих зеркал, которые расположены в конструкции над основной антенной, а также мост, ведущий к ней.

Два месяца ушло на то, чтобы оценить повреждение. Едва учёные подготовили запрос на $10,5 млн на ремонт после августовской аварии, как 7 ноября один из шести главных тросов, поддерживающих параболическую антенну, оборвался и нанёс ей новые повреждения. В обоих случаях никто не пострадал, но вся научная деятельность с использованием радиотелескопа приостановлена. По оценке учёных, строительство аналогичной обсерватории обойдется в $1 млрд.

Arecibo долгое время был самым большим из радиотелескопов с заполненной апертурой, диаметр его антенны — 305 метров. Чтобы разместить такую «тарелку», специалисты подобрали удалённую местность в Пуэрто-Рико с подходящим рельефом. Роль чаши там играет карстовая воронка. Из-за своих размеров антенна не может двигаться, поэтому наведение осуществляется за счёт осевого вращения Земли и небольшого отклонения облучателя антенны в фокусе. Вся конструкция держится на трех опорах при помощи многожильных металлических тросов, натянутых между ними.

Радиотелескоп, построенный в 1960-е годы, пережил несколько землетрясений и ураганов, снялся в нескольких фильмах, появился в компьютерных играх, отправил сообщение возможным инопланетянам (так называемое «Послание Аресибо», 1974 год). В 1990 году с помощью Arecibo учёные открыли первую экзопланету у пульсара PSR B1257+12. В настоящее время этот радиотелескоп уже не самый большой — несколько лет назад Китай завершил строительство телескопа FAST диаметром 500 метров, но научное значение Arecibo остаётся высоким. В последние годы он сделал немало в изучении околоземных астероидов, выступая «подсветкой» для близко пролетающих космических камней — отражённое от них радиоизлучение регистрировали другие радиотелескопы, что позволяло узнать подробнее об их форме и физических параметрах.

Широкой общественности Arecibo известен прежде всего участием в поисках сигналов от внеземных цивилизаций (программа SETI) и отправкой в 1974 году сигнала в сторону шарового звёздного скопления М13, получившего название «Послание Arecibo». Радиотелескоп также «снялся» в нескольких приключенческих и научно-фантастических фильмах.

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С момента начала своей работы 57 лет назад обсерватория пережила множество ураганов, тропических штормов и землетрясений. В настоящее время на нём продолжаются ремонтные работы после урагана «Мария» в 2017 году. Но даже в процессе ремонта радиотелескоп продолжал способствовать открытиям в области гравитационных волн, определения характеристик астероидов и других исследований в планетологии и астрофизике.

Повреждение после обрыва троса в августе: