Сальма Хайек поделилась забавным семейным фото

Сальма Хайек редко выкладывает в Instagram семейные фотографии. Но в мужской праздник, который отмечался 19 ноября, звезда сделала исключение. Сальма поделилась с подписчиками кадром, на котором позирует в бассейне с сыном и мужем Франсуа-Анри Пино.

«Даже в самых смелых мечтах я не могла вообразить, что разделю свою жизнь с таким замечательным и необыкновенным человеком. Ты наша сила, наше вдохновение, ты наш дом», — посвятила она сообщение супругу.

Пино — миллиардер, состояние которого оценивается в семь миллиардов долларов. Он управляет корпорацией Kering, специализирующейся на предметах роскоши. Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent — дочерние компании Kering. Этой весной он и Сальма отметили 14-ю годовщину свадьбы.

Когда Хайек вышла замуж за Франсуа-Анри, некоторые скептически отнеслись к их браку. По этому поводу Сальма высказалась недавно:»У многих был шок, когда они узнали, за кого я вышла. Некоторые даже стали меня побаиваться. Это еще одно проявление расизма. Они не могут поверить, что я, мексиканка, живу такой жизнью. Им теперь некомфортно рядом со мной».

Поэтому Сальма предпочитает не рассказывать ее с Пино историю любви и не делится подробностями семейной жизни. «Он самый лучший муж на свете. С ним я становлюсь той, кто я есть, и я не чувствую, что кто-то пытается ограничить меня. Я не собираюсь рассказывать, как мы познакомились. Это удивительная романтичная история, но она моя. Я не хочу выставлять ее напоказ, чтобы сделать себя интереснее», — объяснила в одном из интервью актриса.