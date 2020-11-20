Роскомнадзор потребовал от YouTube продвигать российского пропагандиста Соловьева, иначе «будут санкции»

Российское цензурное ведомство на полном серьезе потребовало от американской компании Google, которой принадлежит видеосервис YouTube, вернуть видео канала пропагандиста Владимира Соловьева в раздел самых просматриваемых материалов.
Соответствующий документ под названием «Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения в отношении российского журналиста В. Соловьева» размещен на сайте ведомства.
Там говорится, что Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста В. Соловьева.
Вариант, что контент YouTube-канала пропагандиста перестал быть интересен зрителям, государственный орган во внимание не принимает.
При этом на сейчас у YouTube-канала «Соловьев LIVE» около полумиллиона подписчиков. И это показатель ниже среднего. Для сравнения: топ-100 русскоязычных YouTube каналов начинается с отметки в 3,7 млн подписчиков. Самое популярное видео на канале пропагандиста — «Соловьев потерял дар речи! Кедми раскрыл сенсационную правду о карабахском конфликте» — собрало более 1,3 миллиона просмотров. И это даже не ниже среднего, а довольно заурядный результат.
При этом теоретически возможен вариант, при котором регулярное попадание в тренды YouTube видео с непопулярного канала может объясняться работой ботов, которых у российских властей в распоряжении более чем достаточно.
С прошлого месяца видеоматериалы YouTube-канала «Соловьев LIVE» не попадают в раздел «В тренде» видеохостинга, хотя ранее это происходило регулярно. Власти оценивают это как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного отечественного автора.
Но самое смешное в этой ситуации — это, конечно, представление об окружающей действительности у российских властей. Они на полном серьезе, используя Роскомнадзор, требуют у частной американской компании продвижения своего пропагандиста, на создание контента и содержание которого тратятся бюджетные деньги, вопреки правилам видеосервиса.
Раздел «В тренде» в YouTube создан для «представления роликов, которые будут интересны широкому кругу зрителей». Список видео формируют алгоритмы компании.
Почему до сих пор Роскомнадзор не потребовал транслировать программы Соловьева и Киселева на американских частных телеканалах или наполнить хит-парад Billboard top-100 песнями группы «Любэ» — непонятно. Также неясно, почему YouTube не «глушит» все каналы российского гостелевидения или других пропагандистов, при этом явно антиамерикански настроенных, типа того же Дмитрия Киселева или программы «60 минут»? И, к примеру, блокирует некоторые видео с издевательствами белорусских силовиков над мирными гражданами?
В общем, в этой истории вопросов больше, чем ответов. И их попытались найти комментаторы ситуации в социальных сетях.
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