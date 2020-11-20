Rocket Lab впервые вернула первую ступень ракеты Electron на парашюте и запустила спутники

Компания Rocket Lab впервые протестировала возврат первой ступени ракеты Electron на парашютах. В этот раз она совершила посадку на море, а в следующий раз компания опробует полноценную схему, при которой снижающуюся на парашютах ступень будет ловить в полете вертолет. Вторая ступень успешно вывела на орбиту 30 небольших спутников. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале Rocket Lab.

Обновлено: через несколько часов после посадки глава компании Питер Бек опубликовал фотографию первой ступени в воде, на которой не видно каких-либо серьезных повреждений.

Peter Beck / Twitter

Electron — это легкая двухступенчатая ракета, разработанная американской компанией Rocket Lab для запусков небольших спутников: она может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 300 килограмм. Также ее характеристик хватает для доставки небольшого груза к Луне — в следующем году Electron должна вывести кубсат NASA на необычную орбиту, на которой в будущем будет располагаться окололунная обитаемая станция Gateway.

В 2019 году Rocket Lab объявила, что сделает первую ступень Electron многоразовой. В ней будет использоваться не реактивная посадка, как у SpaceX, а парашюты. После отделения от второй ступени, пролета верхних слоев атмосферы и снижения скорости до двух Махов ступень выстреливает небольшой тормозной парашют, а после снижения до нескольких километров раскрывается основной парашют, снижающий скорость ступени до безопасной для посадки. Компания уже успешно проверила концепцию посадки при помощи сброса макета ступени с вертолета и ее поимки, а теперь приступила к испытаниям во время реальных запусков.

Во время первого реального теста инженеры решили немного упростить задачу и не захватывать ступень вертолетом. Тем не менее, успешная посадка позволит собрать данные о том, как ведут себя оба парашюта при торможении с большой скорости, а также состоянии самой ступени после прохода через плотные слои атмосферы на скорости в несколько Махов.

После запуска утром 20 ноября первая ступень успешно отделилась от второй, развернулась при помощи маховика, затем успешно поочередно выпустила оба парашюта и села в воду недалеко от Новой Зеландии. После этого специалисты подошли к плавающей ступени на служебном судне и начали готовиться к ее погрузке на борт.

Во время снижения первой ступени Rocket Lab показывала данные с ее камеры до входа в атмосферу, а затем оставила лишь трансляцию полета второй ступени. Затем глава компании Питер Бек опубликовал в твиттере фотографию с первой ступени, на которой виден раскрывшийся парашют. Компания не опубликовала фотографии с места посадки, но пообещала выложить их позже.



Вторая ступень успешно вывела на орбиту 30 спутников, в том числе 24 коммуникационных спутника формата 0.25 U (U — стандартный размер кубсата, равный 10 сантиметрам по каждой из трех сторон). Также он свозил в космос фигурку гнома Чомпски из игры Half-Life 2: Episode Two, однако он не останется на орбите, потому что закреплен на разгонном блоке, который вскоре после запуска вернется на Землю и совершит жесткую посадку.