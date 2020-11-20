Очень скоро космические войны могут стать реальностью — СМИ

Будущие войны, которые начнутся на суше или на море, могут быстро обостриться, и тогда их судьба «будет решаться» в космосе. Об этом заявил командующий Британскими королевскими ВВС, предупредив, что Россия и Китай разрабатывают противоспутниковое оружие.

Начальник штаба авиации главный маршал авиации сэр Майк Вигстон сказал, что, хотя считать космос военной сферой по-прежнему «спорно», игнорировать угрозы, связанные с важнейшими функциями спутников — такими, как связь и GPS-навигация, со стороны Вооруженных сил Великобритании было бы «равносильно халатности», говорится в материале Financial Times.

«В будущем конфликт может зародится на земле, но я не сомневаюсь, что он очень быстро перебросится в космос, и его исход будет решаться в космосе», — заявил главный маршал авиации на сетевой конференции по космической обороне. «Поэтому мы должны быть готовы охранять и, если потребуется, защищать важнейшие национальные интересы в космосе. Мы видим, как страны вроде Китая, России и других развивают противоспутниковые возможности».

Ранее в этом году США и Великобритания обвинили Москву в испытании нового космического оружия со своего спутника «Космос 2543», обозначив новый рубеж в милитаризации космоса. Выпущенный на орбиту снаряд может использоваться и для поражения вражеского спутника.

Глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд заявил тогда, что испытательный залп «соответствует военной доктрине Кремля о применении оружия, которое подвергает опасности космические ресурсы США и их союзников», а глава Британского космического управления вице-маршал авиации Харви Смит отметил, что снаряд имел «характеристики оружия».

Западные союзники опасаются, что применение космического оружия не только угрожает мирному использованию космоса, но и создает риск образования мусора, который чреват уроном для спутников и космических систем. Рост плотности обломков может повлечь за собой столкновения и закрыть доступ в целые районы.

Китай уже критиковали за причастность к образованию космического мусора: в 2007 году он выпустил ракету на 800 км в открытый космос, чтобы уничтожить один из собственных устаревших метеорологических спутников. В ходе испытания образовались тысячи обломков. Главный маршал авиации Вигстон назвал эти действия «безответственными» и отметил, что Пекин тем самым послал сигнал, что может сбивать вражеские спутники.

США провели аналогичную операцию год спустя, сбив собственный вышедший из строя спутник-шпион. Свой залп они объяснили тем, что токсичное топливо на борту спутника будет представлять опасность, если вернется на Землю. В Пентагоне заявили, что момент перехвата в районе повторного вхождения спутника в атмосферу позволил свести появление космического мусора к минимуму. Россия же предположила, что эта операция была прикрытием для испытания противоспутникового оружия.

В прошлом году Индия стала четвертой страной, сбившей космический спутник.

Сэр Вигстон добавил, что стремление Китая стать ведущей космической державой к 2045 году уже повлекло за собой разработку кибернетических, электромагнитных и кинетических систем, «которые могут представлять угрозу другим пользователям космоса».

Москву же обвиняют в использовании спутников, как выразился сэр Вигстон, для «подозрительных маневров по сближению и стыковке», за которыми могут стоят попытки коммерческого и военного шпионажа.

В декабре прошлого года США создали специальные «космические силы», официально признав космос областью боевых действий. Консервативная партия Великобритании в своем декабрьском манифесте, опубликованном накануне всеобщих выборов в прошлом году, обещала создать собственное «космическое командование».

https://mignews.com/news/technology/world/181120_165234_60766.html