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Новый президент Молдовы Санду заявила, что Крым это Украина

Избранная президентом Молдовы Мая Санду подтвердила свою позицию по поддержке территориальной целостности Украины. В интервью «Европейской правде» она сказала, что Крым является частью этой страны.

«Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили еще в 2016 году. Крым — это часть Украины. Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины по Крыму. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом», — сказала она.

Ранее действующий президент Молдовы Игорь Додон говорил, что «Крым принадлежит России», из-за чего с ним отказывались встречаться возглавлявшие Украину Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Санду в интервью отметила, что «нет объяснений глупостям, которые наговорил и которые сделал президент Молдовы за последние четыре года».
20 ноября, 2020 | Tags: , | Category: Мир, Новости, Украина ﻿
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