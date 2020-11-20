Джордж Клуни рассказал, как подарил лучшим друзьям $14 миллионов (и заплатил за них налог) Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости ради новой роли » Надежные и комфортные сапоги для охотников и рыболовов от компании Norfin (‘Норфин’) Качественные зимние сапоги остаются одним из самых важных элементов зимней экипировки для охотников, рыболовов, спортсменов зимних видов спорта, а также всех тех людей, кому важно обеспечить комфорт и удобство в условиях холодной погоды и сурового климата. Именно для них сапоги от латвийской компании Norfin будут замечательной находкой, ведь эта компания уже более 25 лет совершенствуется в выпуске отличной зимней обуви и сопутствующей одежды и термобелья и продукцию этой компании уже достаточно хорошо знают далеко за пределами ее родной страны и не только в Украине. Основными особенностями сапог Norfin являются их удобство, малый вес, а также повышенный уровень защиты в расчете на самые низкие температуры (вплоть до -50°C). Поэтому они рассчитаны на всех тех людей, кто проводит много времени на открытом воздухе и, в особенности, в холодной и сырой обстановке. Наиболее востребованы они у спортсменов, охотников, рыболовов (так как они ловят рыбу не только с лодки, но и со снега, льда и часто их ноги в контакте с холодной водой). Почему сапоги Norfin считаются одними из лучших для зимних охотников и рыболовов? Просто потому что в них продумано все до мелочей с учетом всех наших нужд и пожеланий. Основные особенности сапог Norfin Материал EVA – вспененная резина, являющаяся сверхлегким материалом, идеально сохраняющим тепло и гарантирующим высокую степень влагозащиты. Все сапоги Норфин сделаны полностью или частично из этого материала, поэтому ходить или просто находиться в них всегда очень комфортно.

Прочные подошвы из резины или материала EVA (или в комбинации с ним), наличие мембранных вставок, водонепроницаемых покрытий и других продуманных элементов для удобства использования сапог в самых трудных метеоусловиях. Большинство моделей рассчитано на диапазон температур от -30 до -50°C, но есть модели и для другой погоды.

Наличие дополнительных вынимаемых вкладышей из трехслойного материала толщиной от 10 до 12 мм для самой лучшей теплозащиты, а также наличие дополнительные флисовых подкладок на ступню вкладыша и подошву.

Не только отличная водонепроницаемость, но и способность материала пропускать воздух, что позволяет не потеть ногам при активном движении. Таким образом, их можно носить не только в жуткий холод, но и при относительно комфортной погоде.

Подошва имеет антипроскальзывающие свойства за счет использования в ней особого рисунка – протектора.

Наличие снегозащитных гетров, оснащенных дополнительными клипсами для лучшей затяжки и фиксации. Наиболее популярные модели зимних сапог Norfin, которые все чаще появляются на украинском рынке Klondaik https://norfin.com.ua/sapogi-zimnie-norfin-klondaik-40-r.40/ . Особенностью этой модели, рассчитанной на температуру до -40°C, является подошва из резины, приклеенной к материалу EVA, что гарантирует ей высокую прочность и надежность. Подошва усилена встроенными противогололедными зубчиками – ‘кошками’, что делает эти сапоги идеальными для зимних рыбаков. Модель оснащена вынимаемым внутренним вкладышем 10 мм, снегозащитными гетрами, прокладками и т.д.

Hunting Forest (для охоты в лесу) https://norfin.com.ua/zimnie-sapogi-norfin-hunting-forest-40-r.46/ . В отличие от Klondaik эта модель сделана больше для охотников, поэтому она имеет характерную камуфляжную раскраску и отсутствие на подошве противоскользящих шипов. Но для зимней рыбалки эта модель по своим характеристикам также подходит.

Yucon https://norfin.com.ua/sapogi-zimnie-norfin-yukon-50-r.40/. Модель рассчитана на температуру до -50°C и полностью сделана из материала EVA, поэтому эти сапоги очень легкие и теплые. Модель имеет более теплый фольгированный вкладыш 12 мм, 2 стельки (на вкладыш и на подошву) и оснащена глубоким противогололедным протектором.

Arctic. Это одна из самых первых моделей Norfin и выпускается уже много лет. Изготовлена она из комбинированного материала и рассчитана на температуру до -40°C. Нижняя часть подошвы изготовлена из резины, а ее верхняя часть из материала EVA. Верхняя часть сапога изготовлена из полиэстера (мягкого материала с утеплителем), поэтому она очень мягкая, что гарантирует удобство и высокий уровень комфорта при быстрой ходьбе. Эта модель рассчитана на охотников и спортсменов. Рыболовам, однако, она все же может не подойти, так как верхняя часть материала может пропускать воду, когда ее вокруг очень много.

Кроме того, в продаже уже имеются и другие современные модели – Blizzard, Siberia, Lapland, Camo, Nordic и другие, которые также очень хороши по характеристикам и внешне, но имеют свои особенности. В целом, все виды сапогов Норфин теплые, надежные, очень комфортные для носки, красиво выглядят, простые в эксплуатации и не требуют вообще никакого ухода кроме их чистки. Их можно носить даже и без термоносков (которые компания Norfin также выпускает), так как запаса теплозащиты и влагозащиты в них более чем достаточно. Поэтому они являются именно тем эталоном качества, на который в российском климате всегда можно положиться.

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