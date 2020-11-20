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Мировой долг достигнет рекорда в этом году

Объем мирового долга к концу этого года достигнет рекордной суммы в 277 триллионов долларов (365 процентов глобального ВВП) из-за пандемии коронавируса. Такие данные содержатся в отчете Institute of International Finance.

Долг вырос на 15 триллионов с конца прошлого года. Задолженность вне финансового сектора достигнет, по прогнозам, в этом году 210 триллионов долларов по сравнению с 194 триллионами в 2019-м. Объем долга развивающихся стран почти равен 210 процентов их суммарного ВВП.

Причиной роста мирового долга эксперты назвали увеличение числа займов по всему миру со стороны государств и корпораций из-за низких процентных ставок. В связи с этим экономисты констатируют рост риска дефолта.

20 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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