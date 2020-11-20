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Мексика декриминализирует марихуану

Сенат Мексики в четверг утвердил законопроект о легализации в стране марихуаны. За то, чтобы сделать ее употребление легальным, проголосовали 82 члена сената, против — 18.

Если инициативу одобрят члены Палаты депутатов, то с 15 декабря мексиканцы получат право иметь при себе до 28 граммов марихуаны для личного пользования, а также выращивать от шести до восьми кустов конопли по месту жительства.

В ноябре 2015 года Верховный суд Мексики признал неконституционным абсолютный запрет на использование марихуаны и впервые дал право четырем гражданам употреблять ее, а также сеять, выращивать, хранить и перевозить.

Власти считают, что принятие законопроекта о декриминализации марихуаны поможет в первую очередь местным фермерам.

20 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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