Макгрегор официально вернулся в UFC

32-летний спортсмен подписал контракт на поединок с Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Таким образом, Макгрегор официально вернулся в MMA. Ивент с участием ирландца пройдет 23 января 2021 года.

11 ноября президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Порье подписал свой контракт на поединок. Тогда функционер подчеркнул, что бой состоится, «если все пойдет по плану».

Первоначально Макгрегор и Порье готовились провести поединок вне UFC. Бойцы сперва согласовали противостояние в рамках благотворительного вечера, но в ситуацию вмешался промоушен. Макгрегор и Порье уже бились под эгидой UFC в 2014 году. Тогда ирландец победил нокаутом.