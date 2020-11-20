Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила Майкла Дугласа с годовщиной свадьбы

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила своего супруга, актера Майкла Дугласа с годовщиной свадьбы.

На своей странице в Instagram 51-летняя кинозвезда разместила трогательный видеоролик, в котором показала архивные свадебные фото, а также кадры, сделанные в разные периоды семейной жизни.

В подписи звезда поблагодарила мужа за любовь и радость:

«20 лет назад мы с Майклом поженились! Какая же это была прекрасная и волшебная ночь. И уже 7304.85 дней и ночей я люблю тебя так же, как любила тогда. Спасибо за твою любовь и смех», — написала Кэтрин.

Напомним, свадьба пары состоялась 18 ноября 2000 года. Зета-Джонс и Дуглас встречались два года до того, как узаконить свои отношения.

У супругов есть двое детей — сын Дилан Майкл Дуглас (род. 08.08.2000) и дочь Кэрис Зета Дуглас (род. 20.04.2003).

В апреле 2011 года Кэтрин прошла курс лечения от биполярного аффективного расстройства, а в апреле 2013 года — от биполярного расстройства второго типа.

Отметим, 16 августа 2013 года Майкл Дуглас заявил о намерении подать на развод. Причиной такого заявления послужило то, что актер «не в силах терпеть больше глобальную депрессию, которая ярко выражена из-за болезни Кэтрин». Однако уже в ноябре 2013 года стало известно, что супруги возобновили свои отношения.