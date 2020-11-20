К Земле летит гигантский астероид стоимостью $17,4 млрд

К Земле приближается астероид размерами от 370 до 820 метров, состоящий из никеля, железа и кобальта. Стоимость полезных ископаемых в его составе достигает $17,4 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных Asterank, в которой содержатся данные о 600 тыс. астероидов.

По информации Центра изучения околоземных объектов NASA, небесное тело сблизится с Землей 29 ноября. Минимальная дистанция, на которой оно окажется, в 11 раз превышает расстояние до Луны.

Отмечается, что в этот раз астероид не представляет угрозы для планеты, однако относится к группе потенциально опасных, поскольку его траектория пересекает орбиту Земли.