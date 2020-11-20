Хёрд уже точно вернется к роли в «Аквамене 2» не смотря на скандал с Джонни Деппом

Warner Bros. все больше и больше склоняется к полной поддержке Эмбер Хёрд (Amber Heard), несмотря на громкий скандал и последующие судебные разбирательства актрисы с бывшими мужем Джонни Деппом (Johnny Depp). В сети появилась информация, что кинокомпания готова начать производство спин-оффа «Аквамена» про Меру, которую снова сыграет Хёрд. Правда, у WB есть одно условие.

Как сообщил инсайдер, Хёрд уже точно вернется к роли в «Аквамене 2», но для того, чтобы заполучить отдельный фильм, нужно будет выиграть суд против Деппа, в котором актер требует от бывшей жены 50 млн долларов. Продюсеры будут уверены в репутации и будущем Хёрд, если Депп проиграет в суде в США.

Сам же Джонни Депп покинул роль Гриндевальда в третьей части «Фантастических тварей» по просьбе Warner Bros., после того, как проиграл суд против таблоида The Sun, где исключительно его выставили агрессором. При этом деньги за фильм он все равно получит.

Один бывший прокурор высказал мнение, что Джонни Деппу стоит отозвать иск против Хёрд и сконцентрироваться на работе. Прокурор считает, что в США у Деппа очень мало шансов выиграть подобное дело.

Также инсайдер добавил, что Warner Bros. не видит серьезной угрозы в петициях и роликах, где фанаты требуют уволить Эмбер Хёрд. Студия считает, что бойкот ленты «Капитан Марвел» не повлиял на внушительные сборы супергеройского кино конкурента.

Производство новой части «Аквамена» начнется только в следующем году.