Хоакин Феникс принял участие в создании необычной книги

Хоакин Феникс написал предисловие к новой книге «Невидимые: животные в антропоцене». («Hidden: Animals in the Antrhopocene»). Книга насчитывает 320 страниц и представляет собой коллекцию фотографий, которые были сделаны 30 международными фотожурналистами.

Эти фотографии показывают, как современное общество обращается с животными в разных сферах: пищевой, сфере моды (кожа, шерсть, мех и т.п.), развлечений, традиций, религиозных жертвоприношений и др.

Хоакин Феникс о книге:

«Фотожурналисты, чьи работы представлены в книге, посетили одни из самых страшных, бередящих душу мест в мире. Фотографии, которые они сделали — это жгучее напоминание о нашем непростительном обращении с животными. В последующие годы эти фотографии послужат маяком изменений».

Фото ниже: обламывание клыков у поросят на свиных фермах — без анастезии (обычная практика).

Фото ниже: ненужные яичным фермам цыплята мужского пола живьем перемалываются на субпродукт. Другой способ уничтожения — сваливание цыплят в мешок и последующее удушение. В год на фермах в мире убивают примерно 7 миллиардов новорожденных цыплят — «отходов».

Фото ниже: на фермах, где производится шерсть, ягнятам без анастезии отрезают хвосты — как профилактика загрязнения шерсти калом и мочой, а также порчи ее мошками, что может снизить прибыльность фермы. По списании все овцы, более не приносящие прибыль «шерстяным» фермам (даже если речь о «гуманных» фермах), отправляются на бойню.

Робби Локки, один из создателей книги, так обьяснил причину ее создания:

«Мейнстримовые СМИ зачастую избегают правдивых, «болезненных» кадров того, что происходит с животными за «закрытми дверями». Цель этой фотокниги — создать перманентное свидетельство, которое не затеряется в хаосе новостей и соц.сетей».

Фото ниже: собаки в ожидании забоя на ферме собачьего мяса

Фото ниже: свиньи по дороге на бойню:

ПРИМЕЧЕНИЕ: поскольку фотографии в книге особо жесткие и в Интернете их мало, некоторые фото в посте не из книги, но по теме.

Фото ниже: Хоакин передает теленка, которого он спас с бойни, волонтерам фермы-приюта, где живут спасенные (выпрошенные и т.п.) с бойни животные. Также в этот приют отправилась и мать теленка. При содействии зоозащитной организации Хоакину удалось уговорить работников бойни в Лос-Анджелесе отдать им корову, отелившуюся в загоне при бойне, и ее малыша.