Европа оказалась «критически зависима» от Китая — экономисты

Китай оказался вторым по значимости торговым партнером ЕС после США. Европа нуждается в китайском импорте в фармацевтическом, химическом и электронном секторе, говорится в докладе. По подсчетам экспертов, есть 659 категорий товаров, в которых ЕС «стратегически зависит» от поставок из КНР.

Стратегической зависимостью аналитики называют ситуацию, при которой страны ЕС экспортируют более 50 процентов какого-либо товара из Китая, а критической — когда ограничение доступа к определенной категории товаров может подорвать экономику страны или сделать ее уязвимой.