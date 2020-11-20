«  
  »

Европа оказалась «критически зависима» от Китая — экономисты

Быстрое развитие Китая привело к расширению экономических связей с ЕС. В период с 2000 по 2019 год объем торговли увеличился почти в восемь раз (до 560 миллиардов евро). ЕС «критически зависит» от экспорта из КНР в 103 категориях товаров и продуктов, говорится в исследовании института MERICS.

Китай оказался вторым по значимости торговым партнером ЕС после США. Европа нуждается в китайском импорте в фармацевтическом, химическом и электронном секторе, говорится в докладе. По подсчетам экспертов, есть 659 категорий товаров, в которых ЕС «стратегически зависит» от поставок из КНР.

Стратегической зависимостью аналитики называют ситуацию, при которой страны ЕС экспортируют более 50 процентов какого-либо товара из Китая, а критической — когда ограничение доступа к определенной категории товаров может подорвать экономику страны или сделать ее уязвимой.

20 ноября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  