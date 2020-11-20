Европа оказалась «критически зависима» от Китая — экономисты Надежные и комфортные сапоги для охотников и рыболовов от компании Norfin (‘Норфин’) » Джордж Клуни рассказал, как подарил лучшим друзьям $14 миллионов (и заплатил за них налог) Джордж Клуни рассказал «Ваврьете», как подарил лучшим друзьям $14 миллионов (и заплатил за них налог) Это произошло в 2013 году после выхода фильма «Гравитация», который оказался гораздо успешнее, чем предполагала студия. «Они не хотели нам платить и предложили процент от кассы фильма. Думали, что он провалится, а оказалось, что это была хорошая сделка», — пояснил Клуни Актёр объяснил, что тогда только начал встречаться со своей будущей женой Амаль, у него не было семьи и вообще он был одинок. «Я понял, что у меня есть только эти парни, которые на протяжении 35 лет так или иначе помогали мне. Я жил у них, когда был на мели. Они давали мне в долг, когда у меня совсем не было денег», — рассказал Клуни. По его словам, он вдруг осознал, что без этих людей он бы ничего не добился в жизни «Если бы меня сбил автобус, то они все были бы в завещании. Так какого хрена я жду, пока меня собьет автобус?» — поделился ходом своих мыслей Клуни Тогда актёр нашел некое место в Лос-Анджелесе, где хранятся большие суммы денег наличными. Клуни взял с собой 14 спортивных сумок, сел в побитый жизнью автомобиль с надписью «Флорист» и отправился туда На месте он прямо в машине заехал в лифт, спустился в хранилище, где набил сумки деньгами. Знали об этом всего несколько человек, включая его ассистента и пару охранников. Кстати, по словам Клуни, миллион долларов наличкой «не то чтобы много весит» На следующий день он собрал всех друзей дома, показал им на карте все места в мире, где ему удалось побывать благодаря им «И я говорю: „Как за такое можно отблагодарить?“, и потом такой: „Как насчет миллиона баксов?“», — вспомнил актёр. После чего вручил им сумки, набитые деньгами

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